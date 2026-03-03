قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، إن الطائرات المسيرة التابعة للنظام الإيراني، التي لطالما شكلت تهديدا في الشرق الأوسط لسنوات، لم يعد بالإمكان اعتبارها خطرا محتملا في الوقت الراهن نتيجة العمليات الجارية.

"الغضب الملحمي" واستهداف أكثر من 1700 هدف إيراني

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، استهداف أكثر من 1700 هدف خلال العملية التي أُطلق عليها اسم "عملية الغضب الملحمي"، حيث تجاوز عدد الأهداف المستهدفة حاجز الـ1000 هدف بحلول يوم الأحد الماضي.

وأوضحت "سنتكوم"، أن الجيش الأمريكي ضرب نحو 700 هدف إضافي في إيران منذ يوم الأحد، مع إدخال قاذفات "بي-1" و"بي-52" بعيدة المدى، وطائرات "إف-15" المقاتلة في العمليات لضمان "تدهور القدرة العسكرية لطهران" بشكل متسارع.

وكشفت القيادة المركزية في وقت سابق أن 3 طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15" قد أُسقطت عن طريق الخطأ يوم الاثنين بواسطة الدفاعات الجوية الكويتية، في خضم التحركات العسكرية المكثفة التي تشهدها المنطقة.

تقييم ترامب حول تدهور القدرة العسكرية لطهران

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الأسلحة الإيرانية بدأت في النفاد، مؤكدا انفتاحه على العمل مع بعض الأعضاء الباقين على قيد الحياة من هيكل السلطة الحالي في البلاد.

وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، شدد ترامب على أن تدهور القدرة العسكرية لطهران يحدث بشكل مطرد، رغم توقعه استمرار القوات الإيرانية في إطلاق الرشقات الصاروخية لبعض الوقت.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن النظام الإيراني يفقد ذخيرته وأماكن إطلاق النار وقاذفات الصواريخ نتيجة تعرضها للإبادة الميدانية.

وتتزامن هذه التقديرات مع استعداد الولايات المتحدة لهجمات صاروخية إيرانية متواصلة ردت على شكل موجات منذ اندلاع الصراع السبت الماضي، مما دفع السفارات الأمريكية في السعودية والكويت لإغلاق أبوابها، مع تحذير الرعايا بضرورة مغادرة الشرق الأوسط.

أزمة الذخيرة وتأثيرها على القدرة العسكرية لطهران

وأشار ترامب، إلى أن قدرة الرد لدى النظام الإيراني ستتلاشى قريبا، مؤكدا امتلاك واشنطن كميات غير محدودة من الذخيرة التي يتم بناؤها وادخارها.

في المقابل، حذر السيناتور ريتشارد بلومنتال، من نقص محتمل كارثي في أنظمة "ثاد" و"باتريوت" الضرورية لحماية السفارات والقواعد والمدنيين.

ويبرز هذا التحذير، تباينا في تقييم الجاهزية الدفاعية الأمريكية لمواجهة أي رد فعل عنيف قد يصدر عن إيران، رغم استمرار الهجمات الجوية الهادفة لتقويض تدهور القدرة العسكرية لطهران وشل حركتها في المنطقة.