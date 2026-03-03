بدأت الإمارات تشغيل "ممرات جوية آمنة" بالتنسيق مع الدول المجاورة، بهدف تأمين حركة الطيران وتسهيل عودة مواطنيها ومساعدة الزوار الراغبين في مغادرة البلاد خلال الفترة الراهنة.

تفاصيل فتح ممرات جوية آمنة بالإمارات

وأعلن وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري، الثلاثاء، قدرة الدولة على تشغيل 48 رحلة جوية طارئة في الساعة الواحدة عبر هذه "الممرات الجوية الآمنة".

وأوضح المري، أن عدد الرحلات مرشح للزيادة بشكل تدريجي، بناء على تقييمات السلامة الدورية التي تجريها الجهات المختصة لضمان أمن الملاحة.

نتائج تشغيل ممرات جوية آمنة لرحلات الإجلاء

كشف المري، عن إتمام المرحلة الأولى من الخطة بنجاح، حيث تم نقل أكثر من 17 ألف مسافر إلى خارج البلاد على متن 60 رحلة جوية منذ يوم الأحد الماضي، مؤكدا أن الاعتماد على "الممرات الجوية الآمنة" وفر الضمانات اللازمة لاستمرارية الحركة الجوية بكفاءة عالية رغم التحديات المحيطة.

السعة التشغيلية عبر ممرات جوية آمنة مستقبلا

وأشار المري، إلى أن المرحلة التالية من العمل ستشهد تصعيدا في العمليات، من خلال تسيير أكثر من 80 رحلة جوية يوميا.

وتهدف هذه التوسعة في استخدام "الممرات الجوية الآمنة" إلى رفع سعة النقل لتتجاوز 27 ألف شخص يوميا، بما يضمن استيعاب كافة الطلبات وتسهيل إجراءات المغادرة والعودة بشكل آمن ومنظم.