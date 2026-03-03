قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نجل الشاه السابق رضا بهلوي قد يكون خيارا مناسبًا لتولي قيادة إيران، لكنه يفضل شخصا يكون من داخل البلاد.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، أن أغلب الأشخاص الذين كان يرى فيهم بدائل للنظام في إيران قُتلوا في الضربات.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن إيران كانت تستعد لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى، وأن الصواريخ التي تنهمر اليوم كانت مصوبة مسبقا.

وأوضح ترامب أن الضربات في إيران حاليا واسعة النطاق، ولم تعد لديها أي حماية جوية، مضيفًا أن إيران تقتل الناس منذ وقت طويل جدًا.

وتابع الرئيس الأمريكي "أن إيران ظلت راعية للإرهاب في العالم لسنوات، وكان لا بد من القيام بشيء ما"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء في العراق، من بينها الاستغناء عن الجيش وموظفي الحكومة.

كما أكد ترامب أن لدى بلاده مخزونا هائلا من الذخائر والأسلحة، ولا توجد خطة لإخلاء السفارات لأن الأمر حدث بسرعة كبيرة.

وشدد ترامب أن 95% من العبوات الناسفة في المنطقة مصدرها إيران.