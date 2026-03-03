نصح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة إسرائيل باستخدام الطريق البري عبر مصر، وذلك بعد ساعات من تحذير الولايات المتحدة جميع مواطنيها في الشرق الأوسط بالإجلاء الفوري وسط تصاعد القتال مع إيران.

وأوضح هاكابي في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة السياحة الإسرائيلية توفر خدمات حافلات من هرتسليا وتل أبيب وحيفا والقدس إلى طابا على الحدود مع مصر، حيث تتوفر رحلات جوية محدودة من مطار طابا الدولي، أو يمكن استخدام وسائل النقل البري إلى القاهرة، "حيث يعمل المطار بشكل طبيعي، باستثناء الرحلات إلى وجهات الشرق الأوسط"، وفق قوله.

Watch my message to American citizens in Israel and be sure to register with the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) to receive important security updates directly. >> https://t.co/8fk1kydTB2 pic.twitter.com/r4IV0WQFEk — Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) March 3, 2026

وأضاف السفير الأمريكي أن مطار بن جوريون مغلق حاليًا، ولا يُعرف موعد إعادة فتحه أو عدد الرحلات المتاحة، مشيرًا إلى أن السفارة لا توصي بالسفر عبر الأردن نظرًا للتحديات المتعلقة بقدرة المطار ومعبر اللنبي وساعات عمله المحدودة.

وأكد هاكابي على أهمية تسجيل المواطنين في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) للحصول على التحديثات، مع الإشارة إلى وجود نحو 200 ألف مواطن أمريكي في إسرائيل.