سفير أمريكا بإسرائيل: على الأمريكيين الراغبين في المغادرة التوجه إلى مصر

كتب : وكالات

03:58 م 03/03/2026

السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي

نصح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة إسرائيل باستخدام الطريق البري عبر مصر، وذلك بعد ساعات من تحذير الولايات المتحدة جميع مواطنيها في الشرق الأوسط بالإجلاء الفوري وسط تصاعد القتال مع إيران.

وأوضح هاكابي في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة السياحة الإسرائيلية توفر خدمات حافلات من هرتسليا وتل أبيب وحيفا والقدس إلى طابا على الحدود مع مصر، حيث تتوفر رحلات جوية محدودة من مطار طابا الدولي، أو يمكن استخدام وسائل النقل البري إلى القاهرة، "حيث يعمل المطار بشكل طبيعي، باستثناء الرحلات إلى وجهات الشرق الأوسط"، وفق قوله.

وأضاف السفير الأمريكي أن مطار بن جوريون مغلق حاليًا، ولا يُعرف موعد إعادة فتحه أو عدد الرحلات المتاحة، مشيرًا إلى أن السفارة لا توصي بالسفر عبر الأردن نظرًا للتحديات المتعلقة بقدرة المطار ومعبر اللنبي وساعات عمله المحدودة.

وأكد هاكابي على أهمية تسجيل المواطنين في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) للحصول على التحديثات، مع الإشارة إلى وجود نحو 200 ألف مواطن أمريكي في إسرائيل.

