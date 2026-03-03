تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن الدفع بقوات برية إضافية إلى جنوب لبنان في خطوة وصفها بأنها "إجراء تكتيكي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني "أود أن أؤكد أن هذا ليس مناورة عسكرية أو هجوما بريا أو ما شابه ذلك، بل هو إجراء تكتيكي لمنع هجمات حزب الله"، مشيرًا إلى أن هناك "احتمالا حقيقيا بأن يصعدوا عملياتهم ضدنا"، وفق قوله.

ورفض المتحدث العسكري الكشف عن عدد الجنود الإسرائيليين الذين تم تمركزهم في لبنان المجاورة، فيما تتمركز القوات الإسرائيلية حتى الآن في خمسة مواقع داخل جنوب لبنان، إلا أنها اتخذت الآن مواقع في نقاط إضافية قريبة من الحدود.ش