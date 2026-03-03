

وكالات

أكدت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، أن السفارة الأمريكية بالرياض تعرضت لاستهداف بطائرتين مسيرتين ما أسفر عن حريق محدود وأضرار طفيفة، وفقا لسكاي نيوز.

وأفاد 4 شهود عيان، صباح اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجارات تبعه تصاعد الدخان فوق الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض، فيما تواصل إيران مهاجمة دول الخليج ردًّا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

قال شاهد عيان من سكان الحيي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة: "سمعت انفجارين تبعهما تصاعد الدخان فوق الحي" الذي يضم مقار السفارات وسكن الدبلوماسيين الأجانب، وهو ما أكده 3 شهود آخرين في المنطقة التي تخضع عادة لحراسة أمنية مشددة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن حريقًا شب داخل السفارة الاميركية بالرياض بعد سماع دوي انفجار، بحسب الغد.