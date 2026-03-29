حزب الله: إسرائيل فشلت في التوغل بجنوب لبنان

09:54 م 29/03/2026

أكد مصدر قيادي في حزب الله، أن الجهة الشمالية لمدينة الخيام من الشرق والغرب منيعة على الاختراق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأشار المصدر القيادي، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، إلى أن القوات الإسرائيلية تحاول الالتفاف عبر مسارين على بلدة الطيبة، وذلك بعد فشلها في التوغل داخلها.

وأضاف القيادي في حزب الله، أن مقاتلي الحزب تصدوا لمحاولة تقدم باتجاه بلدة رشاف، ما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع نحو وادي العيون.

وأوضح المصدر القيادي، أن القوات الإسرائيلية سلكت طريقا التفافيا عبر مسلك إسكندرونا في محاولة للوصول إلى بلدة البياضة.

وأكد المصدر القيادي، أن الحزب يعمل وفق سياسة عدم التشبث بالجغرافيا، مع اعتماد أسلوب المناورة لجذب القوات الإسرائيلية إلى النقاط القاتلة.

