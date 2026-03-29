قادمة من طهران.. الدفاع الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية

كتب : مصراوي

06:05 ص 29/03/2026

وزارة الدفاع الإماراتية

وكالات

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

كانت الوزارة أعلنت أمس السبت، أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 398 صاروخا باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1872 طائرة مسيرة، وفقا لسكاي نيوز.

