كشفت وزارة الخارجية القطرية، بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استعرض خلال استقباله وزير الخارجية المصري تطورات التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أهمية حل الخلافات عبر الوسائل السلمية.

وأوضحت الخارجية القطرية، أن اللقاء شهد تأكيدًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين، وتكثيف الجهود المشتركة من أجل احتواء الأزمة ومنع تفاقم الأوضاع في المنطقة.

كما حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المباحثات، من مخاطر الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، مشددًا على ما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي.