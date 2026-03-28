القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المجندين

كتب : محمد سامي

06:55 م 28/03/2026

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المجندين

أعلنت القوات المسلحة، التعليمات الخاصة بالتجنيد للدفعة الجديدة، والتي تشمل حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة وغير ذوي المؤهلات، إلى جانب تحديد مواعيد استقبال كل فئة بمكاتب التجنيد والتعبئة وإجراءات التسجيل والكشف الطبي.

أولاً: حملة المؤهلات العليا

تشمل مواليد الفترة من 1/1 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2005، والحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 حتى 31 يناير 2026، من خريجي الكليات والمعاهد العليا، وكذلك خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والعلوم الطبية المساعدة، ممن أنهوا الامتياز أو التدريب خلال نفس الفترة.

كما تشمل مواليد عام 2006 الحاصلين على مؤهلهم خلال الفترة من 1 فبراير 2025 حتى 31 يناير 2026، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

ويتم استقبالهم بمكاتب التجنيد اعتبارًا من 29/03/2026، على أن يتم التسجيل والكشف الطبي خلال الفترة من 04/04 حتى 27/04/2026.

ثانياً: حملة المؤهلات فوق المتوسطة

تشمل مواليد حتى عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 حتى 31 يناير 2026، ومواليد 2006 الحاصلين على مؤهلهم خلال الفترة من 1 فبراير 2025 حتى 31 يناير 2026، والمتخلفين عن التجنيد.

ويبدأ استقبالهم من 20/05/2026، على أن يتم التسجيل والكشف الطبي خلال الفترة من 02/06 حتى 04/06/2026.

ثالثاً: حملة المؤهلات المتوسطة

تشمل مواليد أشهر (يوليو/أغسطس/سبتمبر) عام 2006 الحاصلين على مؤهلهم حتى العام الدراسي 2024/2025، ومواليد نفس الأشهر من السنوات السابقة حتى عام 2005، والمتخلفين عن التجنيد.

ويتم استقبالهم اعتبارًا من 15/04/2026، على أن يتم التسجيل والكشف الطبي خلال الفترة من 28/04 حتى 19/05/2026.

رابعاً: غير ذوي المؤهلات

تشمل مواليد أشهر (يوليو/أغسطس/سبتمبر) عام 2006، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد.

ويتم استقبالهم اعتبارًا من 10/05/2026، على أن يتم التسجيل والكشف الطبي خلال الفترة من 20/05 حتى 01/06/2026.

المستندات المطلوبة

تضمنت بطاقة الرقم القومي، وبطاقة الخدمة العسكرية (6 جند)، وأصل شهادة الميلاد، وصحيفة الحالة الجنائية، وفصيلة الدم، وأصل المؤهل الدراسي، وشهادة الامتياز لخريجي كليات الطب، ووثيقة الزواج للمتزوجين، ورخصة القيادة إن وجدت، إلى جانب مستندات الفصل من الدراسة أو قرار التعيين للمعيدين والأطباء المقيمين.

إرشادات مهمة

وشددت القوات المسلحة على ضرورة التقدم لمن لهم حق الإعفاء أو التأجيل وإثبات ذلك بالمستندات، ومعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للخريجين من الخارج، وعدم التلاعب بالبيانات، مع الإعلان عن النفس بالنسبة لغير المؤهلين للاستفادة من تخفيض مدة الخدمة.

كما دعت إلى استخدام خدمة الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد، وللاستفسار يمكن زيارة الموقع:
(https://tagned.mod.gov.eg
) أو الاتصال بالخط المختصر (15499).

