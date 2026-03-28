زيلنسكي: نسعى لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع دول الشرق الأوسط

كتب : د ب أ

06:31 م 28/03/2026

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين إن بلاده تسعى لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الإنتاج المشترك والاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة وتبادل الخبرات القتالية، مضيفًا: "المبيعات البسيطة لا تهمنا"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ورغم أن أوكرانيا ما زالت تفتقر إلى أنظمة الدفاع الجوية المتطورة مثل صواريخ باتريوت، قال زيلينسكي إن كييف قد طورت نموذج دفاع "متكامل" يوفر الحماية الفعالة ضد الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز "شاهد".

وأرسلت طهران أعدادا كبيرة من المسيرات الهجومية إلى روسيا في بداية الحرب، ومنذ ذلك الحين قامت موسكو بتعديلها لتحسين فعاليتها، وبدأت الإنتاج المحلي، وأطلقت الطائرات المسيرة بشكل متكرر في موجات على المدن الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعرض على شركائها في الخليج خبرات "مكتسبة من المعارك"، وقد وقعت بالفعل اتفاقيات أمنية لمدة 10 سنوات مع السعودية وقطر، ولم يوضح ما تتضمنه العقود، لكنه قال إنه يتوقع توقيع اتفاقية مشابهة مع الإمارات قريبا.

