أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، السبت، أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 15 طائرة مسيّرة معادية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدداً من هذه الطائرات استهدف محيط مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ومن جانبها، أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، السبت، إخماد حريق اندلع في خزانات وقود مطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيّرة معادية.

وقال المتحدث باسم قوة الإطفاء محمد الغريب إن "عمليات المكافحة استمرت 58 ساعة متواصلة"، مشيراً إلى أنه تم "التعامل مع 82 بلاغاً غير اعتيادي شملت حرائق ناتجة عن شظايا واستهدافاً مباشراً منذ بداية العدوان الإيراني".