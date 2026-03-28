أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمته المغادرة إلى صربيا لخوض اللقاء الودي الثاني خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

منتخب مصر يفوز على السعودي برباعية نظيفة

فاز متخب مصر على السعودي، برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الصربي وديا، في السادسة مساء يوم 31 مارس الحالي.

قائمة منتخب السعودية لمواجهة صربيا

أعلن رينارد قائمة المنتخب السعودي للمغادرة لصربيا، وشهدت استبعاد كل من، معب الحربي بناء على التقرير الطبي، وعلي لاجامي وحسن كادش لأسباب فنية.

وقرر رينارد استدعاء حارس المرمى محمد العويس، لقائمته التي ستواجه صربيا.

