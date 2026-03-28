الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
18:00

بترو دي لواندا

مباريات ودية - منتخبات

السنغال

- -
18:00

بيرو

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

جميع المباريات

استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر

كتب : هند عواد

04:42 م 28/03/2026

الفرنسي هيرفي رينارد

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمته المغادرة إلى صربيا لخوض اللقاء الودي الثاني خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

منتخب مصر يفوز على السعودي برباعية نظيفة

فاز متخب مصر على السعودي، برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الصربي وديا، في السادسة مساء يوم 31 مارس الحالي.

قائمة منتخب السعودية لمواجهة صربيا

أعلن رينارد قائمة المنتخب السعودي للمغادرة لصربيا، وشهدت استبعاد كل من، معب الحربي بناء على التقرير الطبي، وعلي لاجامي وحسن كادش لأسباب فنية.

وقرر رينارد استدعاء حارس المرمى محمد العويس، لقائمته التي ستواجه صربيا.

اقرأ أيضًا:

صقور بلا مخالب.. الصحف السعودية تعلق على رباعية منتخب مصر ودياً

هل تتغير المواعيد؟.. مصير مباريات الدوري المصري بعد قرار ترشيد الكهرباء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



في جولة مفاجئة بكوبري العوايد.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية- صور
في جولة مفاجئة بكوبري العوايد.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية- صور
تفاصيل حادث الفنان نبيل نورالدين ونقله إلى المستشفى - خاص
تفاصيل حادث الفنان نبيل نورالدين ونقله إلى المستشفى - خاص
صقور بلا مخالب.. الصحف السعودية تعلق على رباعية منتخب مصر ودياً
صقور بلا مخالب.. الصحف السعودية تعلق على رباعية منتخب مصر ودياً
رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
اشتعال حريق بسيارة نقل داخل شركة شحن بطريق كرداسة.. والسيطرة دون إصابات
اشتعال حريق بسيارة نقل داخل شركة شحن بطريق كرداسة.. والسيطرة دون إصابات

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب