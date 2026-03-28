قال الجيش الإسرائيلي إن الصحفي اللبناني علي حسن شعيب، الذي قُتل في غارة جوية جنوب لبنان، كان ينتمي إلى قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره عبر منصة إكس، أن شعيب كان يعمل ضمن قوة الرضوان، مشيراً إلى أنه تحرك لسنوات تحت غطاء العمل الصحفي.

وأضاف أن شعيب قام، بحسب الرواية الإسرائيلية، بنقل معلومات تتعلق بمواقع القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال ما وصفها بعملية "زئير الأسد".

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من حزب الله أو الجهات الإعلامية التي كان يعمل معها الصحفي بشأن هذه الاتهامات.