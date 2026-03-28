وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع قطر ودول الخليج

كتب : أسماء البتاكوشي

04:34 م 28/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، لبحث تنسيق جهود الوساطة وخفض التصعيد في المنطقة.

وجاء اللقاء خلال توقف وزير الخارجية في الدوحة، السبت 28 مارس، في طريقه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث تناول الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الراهن.

وأكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع قطر ودول الخليج، مجددًا إدانة القاهرة للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية، ومشددًا على دعمها للإجراءات الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء القطري بالدور الذي تقوم به مصر في جهود الوساطة، خاصة فيما يتعلق بمحاولات فتح قنوات حوار بين الولايات المتحدة وإيران، بالتنسيق مع عدد من الدول الإقليمية.

كما ناقش الجانبان التداعيات الاقتصادية للحرب على دول المنطقة والاقتصاد العالمي، بما في ذلك تأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها قطر لتأمين منشآتها الحيوية والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وشهد اللقاء بحث التحضيرات للاجتماع الوزاري المرتقب في إسلام آباد، بمشاركة مصر وتركيا والسعودية وباكستان، لبحث سبل خفض التصعيد والتعامل مع تطورات الأزمة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، دعمًا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية مصر قطر إيران الحرب على إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران
شئون عربية و دولية

"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران
فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
شئون عربية و دولية

فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
في جولة مفاجئة بكوبري العوايد.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

في جولة مفاجئة بكوبري العوايد.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية- صور
اشتعال حريق بسيارة نقل داخل شركة شحن بطريق كرداسة.. والسيطرة دون إصابات
حوادث وقضايا

اشتعال حريق بسيارة نقل داخل شركة شحن بطريق كرداسة.. والسيطرة دون إصابات
العمل من المنزل يوم الأحد.. هل تصمد شبكات الاتصالات والإنترنت أمام الضغط؟
اقتصاد

العمل من المنزل يوم الأحد.. هل تصمد شبكات الاتصالات والإنترنت أمام الضغط؟

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب