التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، لبحث تنسيق جهود الوساطة وخفض التصعيد في المنطقة.

وجاء اللقاء خلال توقف وزير الخارجية في الدوحة، السبت 28 مارس، في طريقه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث تناول الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الراهن.

وأكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع قطر ودول الخليج، مجددًا إدانة القاهرة للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية، ومشددًا على دعمها للإجراءات الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء القطري بالدور الذي تقوم به مصر في جهود الوساطة، خاصة فيما يتعلق بمحاولات فتح قنوات حوار بين الولايات المتحدة وإيران، بالتنسيق مع عدد من الدول الإقليمية.

كما ناقش الجانبان التداعيات الاقتصادية للحرب على دول المنطقة والاقتصاد العالمي، بما في ذلك تأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها قطر لتأمين منشآتها الحيوية والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وشهد اللقاء بحث التحضيرات للاجتماع الوزاري المرتقب في إسلام آباد، بمشاركة مصر وتركيا والسعودية وباكستان، لبحث سبل خفض التصعيد والتعامل مع تطورات الأزمة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، دعمًا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة واستعادة الاستقرار في المنطقة.