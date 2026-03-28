وجّهت الدكتورة جيهان زكى، كافة هيئات وقطاعات الوزارة في القاهرة والمحافظات، بتنسيق وتنظيم العمل لبدء تنفيذ قرار العمل عن بُعد يوم أسبوعيًا، بداية من يوم الأحد الموافق 5 أبريل المقبل ولمدة شهر، ليكون يوم الأحد أسبوعيًا هو المخصص للعمل عن بُعد.

يأتي ذلك في ضوء القرارات الحكومية الأخيرة والخاصة بترشيد الإنفاق داخل قطاعات الدولة.

وشددت وزيرة الثقافة، وفق بيان اليوم، على الالتزام التام بالقرار، مع ضرورة المتابعة الدقيقة لأداء العاملين، وضمان تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة خلال فترة عملهم عن بعد.

