"الدفع أو الحظر".. خطة ترامب الجديدة تجاه "الناتو" تمهّد لصراع محتمل

وسط تفاقم الأزمة القائمة حاليًا بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو" نتيجة عدم رغبة الحلف في الانخراط بالحرب الإيرانية، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في اعتماد نظام "الدفع مقابل المشاركة" داخل الناتو، بحيث يُحظر على الأعضاء الذين لا يحققون هدف الإنفاق البالغ 5% المشاركة في اتخاذ القرارات الأساسية.

استبعاد حلفاء الكتلة

ويشمل التغيير المقترح في الناتو حسبما قالت صحيفة تليجراف البريطانية، استبعاد حلفاء الكتلة الذين لا يلبون هدف الإنفاق الذي حدده ترامب من التصويت على القرارات الاستراتيجية، بما في ذلك الحالات التي يذهب فيها الحلف إلى الحرب. ويأتي هذا كأحد عدة خطط يدرسها الرئيس الأمريكي بعد أن رفض الحلفاء طلبه بإرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك خطة قد تشمل سحب القوات الأمريكية من ألمانيا.

حالياً، ينفق أعضاء الناتو بالفعل ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، بعد أن دعا ترامب في 2018 أعضاء الناتو لمضاعفة تمويلهم العسكري. وقال الأمين العام للناتو، مارك روتي، إن القادة سيضطرون لوضع خطط للوصول إلى هدف الإنفاق الجديد البالغ 5% خلال قمة ستُعقد في تركيا في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مصدر أمريكي في الإدارة لصحيفة تليجراف البريطانية: "الإحباط الذي شعرنا به تجاه الأوروبيين كان حقيقياً للغاية. أي دولة لا تدفع 5% لا ينبغي أن يُسمح لها بالتصويت على النفقات المستقبلية في الناتو".

وأضاف المصدر الأمريكي للصحيفة البريطانية: "نحتاج إلى بدء الحوار حول ما يشكل تهديداً وما الذي يفعله الحلف. علينا إرسال رسالة مفادها أن ما قامت به إسبانيا والمملكة المتحدة غير مقبول".

استبعاد من قرارات التوسع

وتشير المقترحات التي قد يقدمها ترامب إلى أن الدول الأعضاء التي تقل إنفاقاتها عن الحد المطلوب قد تُستبعد من اتخاذ قرارات حول التوسع، والبعثات المشتركة، وتفعيل المادة 5 الخاصة بالدفاع المشترك، والتي قد تؤدي إلى الدخول في حرب.

ووفقا للصحيفة البريطانية، تحقق المملكة المتحدة حالياً هدف الـ2%، لكنها تنفق نسبياً أقل على الدفاع مقارنة بـ13 حليفاً آخر في الناتو. ووفق التقرير السنوي للناتو المنشور يوم الخميس، أنفقت المملكة المتحدة 2.33% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع العام الماضي، وهو معدل يزيد قليلاً عن رومانيا وبلغاريا ومقدونيا الشمالية.

وسيحتاج هذا التغيير أيضاً إلى إجماع من بقية أعضاء الناتو، وبما أن العديد من الحلفاء من غير المرجح أن يوافقوا على اقتراح ترامب، فقد ينشأ صراع آخر معه.

إرسال قوات للشرق الأوسط

وجاء قرار الرئيس الأمريكي، إرسال آلاف القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط استعداداً لاحتمال غزو بري بعد أن رفضت دول الناتو إرسال سفن إلى مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يتصدر ارتفاع أسعار النفط مع استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت علاقة ترامب برئيس الوزراء كير ستارمر متوترة منذ أن منع ستارمر في البداية الولايات المتحدة من استخدام قاعدة دييجو جارسيا في جزر تشاغوس. وقال ترامب أيضاً إنه "محبط للغاية" من رد ستارمر على أزمة إيران، متهمًا إياه بـ"استغراق وقت طويل للغاية" لتغيير موقفه والسماح في النهاية للضربات من قواعد المملكة المتحدة.

ومنذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط، يحاول ستارمر جاهدًا تجنب إغضاب البيت الأبيض ونواب جناحه اليساري. واتهم سياسيون بريطانيون كير ستارمر بأنه "خائف" من كتل كبيرة من الناخبين الذين "تتأثر ولاءاتهم بالصراعات في الشرق الأوسط".