تعرض الفنان نبيل نور الدين، لحادث سير خلال الساعات الماضية، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

نبيل نورالدين يتعرض لحادث سير

وقال منير مكرم عضور مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاص لـ"مصراوي": "الفنان نبيل نور الدين تعرض لحادث سير واصطدم بموتوسيكل خلال سيره في الشارع".

وأضاف منير مكرم: "تم نقل نبيل نورالدين الى المستشفى وأجريت له الأشعة التي أثبت ضرورة إجراء عملية وتركيب شرائح ومسامير".

معلومات عن الفنان نبيل نورالدين



يذكر أن، نبيل نور الدين من مواليد محافظة المنوفية في عام 1951، والتحق بعد تخرجه في المدرسة الثانوية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل بعد التخرج في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، لكن اهتمامه الأكبر كان بالدراما التليفزيونية، ويعد من أبرز أعماله "عائلة الأستاذ شلش، رأفت الهجان، العصيان".

