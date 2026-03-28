تفاصيل حادث الفنان نبيل نورالدين ونقله إلى المستشفى - خاص

كتب : هاني صابر

03:26 م 28/03/2026 تعديل في 03:56 م

الفنان نبيل نورالدين

تعرض الفنان نبيل نور الدين، لحادث سير خلال الساعات الماضية، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وقال منير مكرم عضور مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاص لـ"مصراوي": "الفنان نبيل نور الدين تعرض لحادث سير واصطدم بموتوسيكل خلال سيره في الشارع".

وأضاف منير مكرم: "تم نقل نبيل نورالدين الى المستشفى وأجريت له الأشعة التي أثبت ضرورة إجراء عملية وتركيب شرائح ومسامير".

معلومات عن الفنان نبيل نورالدين


يذكر أن، نبيل نور الدين من مواليد محافظة المنوفية في عام 1951، والتحق بعد تخرجه في المدرسة الثانوية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل بعد التخرج في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، لكن اهتمامه الأكبر كان بالدراما التليفزيونية، ويعد من أبرز أعماله "عائلة الأستاذ شلش، رأفت الهجان، العصيان".

