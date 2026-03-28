تابع المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال إزالة المتغيرات غير القانونية بالمراكز والمدن المختلفة ، من خلال متابعة حية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد، حيث شدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستمرار أعمال الإزالة، وفقًا لخطة وزارة التنمية المحلية.

ووجه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن ، بإعداد تقرير يومي في نهاية كل يوم ، يتضمن ما تم تنفيذه من حالات إزالة، مؤكدًا استمرار الجهود للتعامل مع كافة المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها عقب انتهاء فترة التصالح.

كما أكد محافظ الأقصر على أهمية التزام المواطنين بالقوانين المنظمة وعدم ارتكاب أي مخالفات، مشددًا على أن الدولة ماضية في تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على حقوقها وفرض الانضباط.