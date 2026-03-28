بدء تشغيل خطي سرفيس جديدين بطلخا غدًا بتعريفة 5 جنيهات

كتب : رامي محمود

04:37 م 28/03/2026
    خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (1)_1
    خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (2)_2
    لصق ستيكرات خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (1)_4
    لصق ستيكرات خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (3)_6
    لصق ستيكرات خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (2)_5
    لصق ستيكرات خطوط السرفيس الجديدة بمدينة طلخا (4)_7

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بدء التشغيل التجريبي لخطي السرفيس الجديدين من وإلى مدينة طلخا، اعتبارًا من صباح غد الأحد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتيسير حركة المواطنين.

متابعة مستمرة وانتظام التشغيل

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لانتظام عمل الخطوط الجديدة، موجهًا الأجهزة المعنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لضمان الالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة، والتي تبلغ 5 جنيهات.

تجهيز الأتوبيسات قبل التشغيل

وأوضح أنه تم الانتهاء من تجهيز الأتوبيسات المخصصة للتشغيل، حيث جرى لصق الاستيكرات عليها لتوضيح المسارات بشكل واضح أمام المواطنين، بما يسهم في تنظيم حركة النقل وتسهيل استخدام الخدمة.

تفاصيل خطوط السرفيس الجديدة

وأشار المحافظ إلى أن الخطوط الجديدة تشمل مسارين رئيسيين، على النحو التالي:

خط سندوب / طلخا (ذهاب وعودة):
سندوب - طلخا - طريق النوادي - قوات الأمن - مجمع المدارس - مزلقان السكة الحديد - موقف ميت عنتر - جامع غنام، ثم العودة.
خط الجامعة (ذهاب وعودة):
ميدان الكتاب - نزلة كوبري طلخا الجديد - الشهر العقاري - مستشفى طلخا - نادي القضاة - نادي المعلمين - جامع غنام، ثم العودة.

استقبال شكاوى المواطنين

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالخطوط الجديدة، من خلال أرقام الطوارئ المخصصة، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة وتحسين مستوى الخدمة.

أحدث الموضوعات

الصحة: استمرار تقديم الخدمات الصحية دون التأثر بنظام العمل عن بُعد
أخبار مصر

الصحة: استمرار تقديم الخدمات الصحية دون التأثر بنظام العمل عن بُعد
رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
أخبار مصر

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
شئون عربية و دولية

فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر
رياضة عربية وعالمية

استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر
تغريم المتهم بالاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب 50 ألف جنيه
حوادث وقضايا

تغريم المتهم بالاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب 50 ألف جنيه

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب