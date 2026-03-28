أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بدء التشغيل التجريبي لخطي السرفيس الجديدين من وإلى مدينة طلخا، اعتبارًا من صباح غد الأحد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتيسير حركة المواطنين.

متابعة مستمرة وانتظام التشغيل

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لانتظام عمل الخطوط الجديدة، موجهًا الأجهزة المعنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لضمان الالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة، والتي تبلغ 5 جنيهات.

تجهيز الأتوبيسات قبل التشغيل

وأوضح أنه تم الانتهاء من تجهيز الأتوبيسات المخصصة للتشغيل، حيث جرى لصق الاستيكرات عليها لتوضيح المسارات بشكل واضح أمام المواطنين، بما يسهم في تنظيم حركة النقل وتسهيل استخدام الخدمة.

تفاصيل خطوط السرفيس الجديدة

وأشار المحافظ إلى أن الخطوط الجديدة تشمل مسارين رئيسيين، على النحو التالي:

خط سندوب / طلخا (ذهاب وعودة):

سندوب - طلخا - طريق النوادي - قوات الأمن - مجمع المدارس - مزلقان السكة الحديد - موقف ميت عنتر - جامع غنام، ثم العودة.

خط الجامعة (ذهاب وعودة):

ميدان الكتاب - نزلة كوبري طلخا الجديد - الشهر العقاري - مستشفى طلخا - نادي القضاة - نادي المعلمين - جامع غنام، ثم العودة.

استقبال شكاوى المواطنين

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالخطوط الجديدة، من خلال أرقام الطوارئ المخصصة، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة وتحسين مستوى الخدمة.