هل تتغير المواعيد؟.. مصير مباريات الدوري المصري بعد قرار ترشيد الكهرباء

تبدأ وزارة الشباب والرياضة في تطبيق المواعيد الجديدة الخاصة بترشيد الاستهلاك، وذلك اعتبارا من اليوم السبت 28 مارس 2026.

مصير المباريات بعد قرار ترشيد الكهرباء

أعلنت وزارة الشباب والرياضية غلق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة لها، في التاسعة مساءً، فيما عدا يومي الخميس والجمعة يتم الغلق في العاشرة مساءً، بداية من اليوم السبت، لترشيد استهلاك الطاقة.

ويشمل القرار إلزام جميع الهيئات الشبابية والرياضية، بما في ذلك الملاعب والصالات التدريبية، إضافة إلى المناطق الاجتماعية.

ولا توجد مباريات محلية خلال الفترة الحالية، التي تشهد توقفا دوليا ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمنتخبات الوطنية.

ولكن كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مواعيد جديدة لمباريات مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وبناء على قرار رابطة الأندية، تقام مباريات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في الساعتين الخامسة والثامنة، على أن ينتهى الموسم يوم 15 مايو المقبل.

وحتى الآن تقام مباريات الدوري في مواعيدها المحددة مسبقا، في الخامسة والثامنة مساءً، إذ لم تعلن رابطة الأندية المصرية إجراء تعديلا جديدا على مواعيد مرحلة التتويج التي تنطلق يوم 6 أبريل المقبل.

