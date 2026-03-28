الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
18:00

بترو دي لواندا

مباريات ودية - منتخبات

السنغال

- -
18:00

بيرو

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

إعلان

هل تتغير المواعيد؟.. مصير مباريات الدوري المصري بعد قرار ترشيد الكهرباء

كتب : هند عواد

04:06 م 28/03/2026

الدوري المصري

تبدأ وزارة الشباب والرياضة في تطبيق المواعيد الجديدة الخاصة بترشيد الاستهلاك، وذلك اعتبارا من اليوم السبت 28 مارس 2026.

مصير المباريات بعد قرار ترشيد الكهرباء

أعلنت وزارة الشباب والرياضية غلق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة لها، في التاسعة مساءً، فيما عدا يومي الخميس والجمعة يتم الغلق في العاشرة مساءً، بداية من اليوم السبت، لترشيد استهلاك الطاقة.

ويشمل القرار إلزام جميع الهيئات الشبابية والرياضية، بما في ذلك الملاعب والصالات التدريبية، إضافة إلى المناطق الاجتماعية.

ولا توجد مباريات محلية خلال الفترة الحالية، التي تشهد توقفا دوليا ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمنتخبات الوطنية.

ولكن كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مواعيد جديدة لمباريات مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وبناء على قرار رابطة الأندية، تقام مباريات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في الساعتين الخامسة والثامنة، على أن ينتهى الموسم يوم 15 مايو المقبل.

وحتى الآن تقام مباريات الدوري في مواعيدها المحددة مسبقا، في الخامسة والثامنة مساءً، إذ لم تعلن رابطة الأندية المصرية إجراء تعديلا جديدا على مواعيد مرحلة التتويج التي تنطلق يوم 6 أبريل المقبل.

"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران
"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران
استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر
استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
في جولة مفاجئة بكوبري العوايد.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية- صور
في جولة مفاجئة بكوبري العوايد.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية- صور
تفاصيل حادث الفنان نبيل نورالدين ونقله إلى المستشفى - خاص
تفاصيل حادث الفنان نبيل نورالدين ونقله إلى المستشفى - خاص

إعلان

إعلان

