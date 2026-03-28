مجلة "Time" تختار المتحف المصري الكبير ضمن أفضل المعالم للزيارة 2026

كتب : محمد نصار

04:13 م 28/03/2026

المتحف المصري الكبير

نشر موقع مجلة "Time" العالمية تقريرًا صحفيًا سلط فيه الضوء على أفضل المعالم السياحية والأثرية على مستوى العالم التي يُنصح بزيارتها خلال عام 2026، حيث جاء المتحف المصري الكبير ضمن هذه القائمة.

وأشاد التقرير بالمجموعات الأثرية التي تعرض بالمتحف واصفًا إياها بالاستثنائية والتي تجسد عراقة الحضارة المصرية عبر آلاف السنين، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الثقافي يمثل إضافة نوعية وداعم رئيسي لقطاع السياحة في مصر.

وأضاف التقرير أن المتحف يُجسد نقلة نوعية في أساليب حفظ وصون الآثار، حيث تم تزويد قاعاته بأحدث تقنيات التحكم البيئي بما يضمن الحفاظ الأمثل على القطع الأثرية، لافتًا إلى كنوز الملك توت عنخ آمون والتي تعد من أبرز ما يميز المتحف.

وأشار التقرير إلى جاذبية المتحف بالنسبة للعديد من الزائرين وإنها تكمن في تقديم تجربة فريدة تجمع بين البساطة والعمق، حيث يتيح لهم فرصة مشاهدة أشهر كنوز الحضارة المصرية في موطنها الأصلي.

