أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك وفرة في السلع واستقرارًا في أسعارها رغم التحديات الراهنة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم، وبشأن ما أُثير حول ارتفاع أسعار الطماطم، أن ما حدث يُعد أمرًا طارئًا نتيجة مشكلة في أحد المحاصيل بالصعيد، ما أدى إلى نقص المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار مؤقتًا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الأسعار حاليًا تتراوح بين 15 و20 جنيهًا في سوق العبور الذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية لمنافذ التجزئة.

