بعد الهجمات الأمريكية.. إيران: سنرد على مقترح أمريكا بشأن الحرب اليوم أو غدًا

كتب : محمد أبو بكر

10:55 م 27/03/2026 تعديل في 11:08 م

قال مسؤول إيراني كبير، إن الهجمات الأمريكية على إيران في الوقت الذي تدعو فيه إلى إجراء محادثات لا يمكن التسامح معها، مضيفًا أن طهران لم تقرر بعد ما إذا كانت سترد على اقتراح أمريكي بسبب الهجمات على البنية التحتية الصناعية والنووية.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن يتم تقديم رد إيران على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب اليوم أو غداً، بحسب التايمز أوف إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل، قامت اليوم بشن هجوم على موقعين نوويين إيرانيين.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف مصنع لإنتاج اليورانيوم وسط إيران، معللا ذلك بأنه جزء من الجهود المستمرة ضد البرنامج النووي الإيراني.

وقال جيش الاحتلال،في بيان إن سلاح الجو قصف "منشأة لاستخراج اليورانيوم من مناجم تقع في يزد بوسط إيران".

وأضاف جيش الاحتلال: "أن هذه المنشأة فريدة من نوعها في إيران، حيث تخضع المواد الخام المستخرجة من الأرض لمعالجة ميكانيكية وكيميائية لتصبح لاحقاً مواد خام لتخصيب اليورانيوم".

