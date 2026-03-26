وزير الخارجية يسلم 1000 طن من المساعدات الإغاثية خلال زيارته لبيروت (صور)

كتب : أسماء البتاكوشي

01:07 م 26/03/2026 تعديل في 01:09 م
    وزير الخارجية يسلم 1000 طن من المساعدات الإغاثية (2)
    وزير الخارجية يسلم 1000 طن من المساعدات الإغاثية (3)
    وزير الخارجية يسلم 1000 طن من المساعدات الإغاثية (5)
    وزير الخارجية يسلم 1000 طن من المساعدات الإغاثية (6)
    وزير الخارجية يسلم 1000 طن من المساعدات الإغاثية (4)

سلّم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شحنة مساعدات إغاثية وإنسانية تقدر بنحو 1000 طن إلى لبنان، وذلك خلال زيارته إلى بيروت، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار دعم مصر للأوضاع الإنسانية المتفاقمة هناك.

وجرى تسليم المساعدات في مرفأ بيروت بحضور وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، حيث تستهدف الشحنة دعم الجهود اللبنانية في التعامل مع التداعيات الصحية والإنسانية، وتخفيف آثار أزمة النزوح الداخلي، حسب ما أوردته وزارة الخارجية في بيان لها اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن الوزير نقل تحيات القيادة السياسية والشعب المصري إلى لبنان، مؤكدًا أن المساعدات تعكس عمق العلاقات التاريخية والتضامن المصري المستمر.

وأضاف أن الشحنة، التي شاركت في تجهيزها مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، تضم أدوية ومستلزمات إيواء وسلالًا غذائية، وتهدف إلى دعم السلطات اللبنانية في تلبية احتياجات أكثر من مليون نازح جراء الحرب.

وعلى الصعيد السياسي، أدان وزير الخارجية الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية في لبنان، بما يشمل تدمير الجسور والمنازل وعمليات الإخلاء القسري، واصفًا تلك الممارسات بأنها سياسة عقاب جماعي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ومؤكدًا أن مصر أبلغت موقفها الرافض لهذه الانتهاكات إلى الشركاء الدوليين.

كما أعلن عبد العاطي دعم مصر الكامل لمبادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون الرامية إلى التوصل لتسوية دبلوماسية عبر محادثات مباشرة برعاية دولية، مشددًا على أن تحقيق السلام يتطلب ضمانات سياسية حقيقية.

وجددت مصر دعوتها إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، والتنفيذ الكامل لقرار قرار مجلس الأمن 1701، بما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من بسط سيادتها على كامل أراضيها.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية لبنان الحرب على إيران الحرب على الخليج إيران وأمريكا

باكستان تكشف عن محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الخميس
هل الطين ينجّس الملابس ويجب غسلها قبل الصلاة؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
الخيارات المتاحة أمام محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول
دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
