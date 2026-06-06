أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فوز الطالب محمد صلاح الدين أبو الخير، الطالب بالمستوى الرابع ببرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة، بجائزة (Grand Prize) ضمن الفريق المصري الفائز، وهي أعلى جوائز مسابقة Huawei ICT Competition 2025–2026 العالمية، في مسار الحوسبة السحابية (Cloud Track)، وذلك خلال النهائيات العالمية التي أُقيمت بمدينة شينزن الصينية بمشاركة نخبة من الطلاب من مختلف دول العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الفوز العالمي يعكس كفاءة طلاب جامعة المنصورة وقدرتهم على المنافسة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، ويجسد نجاح جهود الجامعة في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل الدولي، بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة في دعم التميز والابتكار وتعزيز تنافسية خريجيها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعرب عن تهنئته لجميع أعضاء الفريق المصري الفائز، مشيدًا بما حققوه من نجاح يعكس المستوى المتميز للشباب المصري في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار الرقمي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، عن اعتزازه بهذا التتويج الدولي، مؤكدًا أنه يعكس جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الكلية، ويؤكد نجاحها في الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب التطبيقي المتخصص، بما يتيح للطلاب المنافسة في كبرى المسابقات التكنولوجية الدولية وتحقيق نتائج مشرفة على المستوى العالمي.

كما أكدت الدكتورة عبير توكل خليل، مدير برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والمدير التنفيذي لأكاديمية هواوي بكلية الهندسة، والمدير التنفيذي للمعلومات بجامعة المنصورة، أن هذا الفوز يمثل ثمرة للجهود المبذولة في تدريب وتأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم التقنية وفق أحدث المعايير الدولية، مشيرةً إلى أن الأكاديمية تحرص على توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة تسهم في تنمية المهارات التقنية للطلاب وإعدادهم للمنافسة في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

وقد شارك الطالب محمد صلاح الدين أبو الخير ضمن الفريق المصري الفائز بالجائزة الكبرى في مسار الحوسبة السحابية، وضم الفريق المصري الفائز كلًا من الطالب عبد الرحمن عادل البحراوي من جامعة عين شمس، والطالب أحمد محمد عبد اللطيف طلحة من جامعة بني سويف الأهلية، حيث نجح الفريق في الفوز بالمركز الأول عالميًا وحصد الجائزة الكبرى (Grand Prize) في هذا المسار بعد منافسة قوية مع فرق تمثل جامعات ومؤسسات أكاديمية من مختلف أنحاء العالم.

ووجهت شركة هواوي الشكر للدكتورة عبير توكل خليل، مدير برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والمدير التنفيذي لأكاديمية هواوي بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، ضمن مجموعة من الأكاديميين الذين ساهموا في تدريب وتأهيل الفرق المصرية المشاركة في المسابقة العالمية.

كما جرى اختيار الدكتورة عبير توكل خليل للمشاركة متحدثةً في الحلقة النقاشية الرئيسية للقمة العالمية للتحول التعليمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي 2026، التي أُقيمت على هامش النهائيات العالمية للمسابقة بمدينة شينزن الصينية، حيث مثّلت جمهورية مصر العربية وجامعة المنصورة إلى جانب ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وعدد من المؤسسات الدولية المعنية بتطوير التعليم، وخبراء وممثلي مؤسسات تعليمية من مختلف دول العالم، لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات التعليم وتعزيز الابتكار وإعداد الكوادر المؤهلة للمستقبل.

ويعكس هذا التتويج الدولي المكانة المتنامية لجامعة المنصورة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وحرصها على دعم طلابها للمشاركة في المنافسات العالمية وصقل مهاراتهم بما يعزز حضور الجامعة في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن مسابقة Huawei ICT Competition تُعد من أكبر المسابقات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشهد سنويًا مشاركة آلاف الطلاب من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم، بهدف تنمية المهارات التقنية وتعزيز الابتكار وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل الرقمي.