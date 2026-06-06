أعلنت جامعة الأهرام الكندية قائمة مصروفات كلياتها للعام الدراسي الجديد 2026 -2027، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، والشهادات العربية، والمعادِلة، كما تقبل الجامعة خريجي العام الحالي(2025ـ2026)، بالإضافة إلى خريجي العامين السابقين (2024ـ2025)، (2023ـ2024)، وفقًا للحدود الدنيا المقررة لكل عام، ضمن موسم تنسيق الجامعات الخاصة 2026 -2027.

مصروفات كليات جامعة الأهرام الكندية 2026-2027 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

- طب الفم والأسنان: من 120 ألفًا وحتى 150 ألفًا حسب المجموع.

- العلاج الطبيعي: من 85 ألفًا وحتى 100 ألفًا حسب المجموع.

- الصيدلة فارما دي: من 95 ألفًا وحتى 110 آلاف حسب المجموع.

- الصيدلة الإكلينيكية: من 115 ألفًا وحتى 130 ألفًا حسب المجموع.

- الهندسة: من 60 ألفًا وحتى 70 ألفًا حسب المجموع.

- علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: من 75 ألفًا وحتى 85 ألفًا حسب المجموع.

- التصميم والفنون والفنون الإبداعية: من 58 ألفًا وحتى 65 ألفًا حسب المجموع.

- إدارة الأعمال: من 52.500 ألف جنيه وحتى 60 ألفًا حسب المجموع.

- الإعلام عربي: من 46 ألفًا وحتى 53 ألفًا حسب المجموع.

- الإعلام إنجليزي: من 50 ألفًا وحتى 57 ألفًا حسب المجموع.

- اللغات والترجمة: من 50 ألفًا وحتى 55 ألفًا حسب المجموع.

مصروفات الشهادات المعادلة بكليات جامعة الأهرام الكندية

- الأسنان: 140 ألفًا للحاصلين على 90% فأعلى و150 ألفًا للأقل.

- العلاج الطبيعي: 90 ألفًا للحاصلين على 90% فأعلى و100 ألف للأقل.

- الصيدلة فارما دي: 100 ألف من 90% فأعلى و110 آلاف للأقل.

- الصيدلة الإكلينيكية: 120 ألفًا للحاصلين على 90% فأعلى و130 ألفًا لأقل من ذلك.

- الهندسة: 70 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 85 ألف جنيه.

- التصميم: 65 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.

- الإعلام عربي: 53 ألف جنيه.

- الإعلام إنجليزي: 57 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

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