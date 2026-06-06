البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن القوات المسلحة تواصل رفع مستوى الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

اعتراض صواريخ ومسيرات

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن إيران تواصل، بحسب وصفها، نهجها العدائي الممنهج من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة الدفاع تمكنت من التعامل مع التهديدات الجوية، حيث جرى اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ إلى جانب عدد من الطائرات المسيرة.

وأكدت القيادة أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية تعمل بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، مشيرة إلى أن القوات على أهبة الاستعداد الدفاعي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المملكة والحفاظ على أمنها.