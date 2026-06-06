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قطر: هجمات إيران على الكويت والبحرين انتهاك للسيادة

كتب : وكالات

02:44 م 06/06/2026

قطر

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أدانت قطر الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الكويت والبحرين، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً لسيادة البلدين، وداعية إلى تحرك يهدف لاحتواء التوترات واستعادة الاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية رفضها للهجمات الإيرانية التي طالت الكويت والبحرين، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً لسيادة الدولتين.
وشددت الخارجية القطرية على أهمية تجنيب المنطقة تداعيات الهجمات التي وصفتها بغير المبررة، محذرة من انعكاساتها على الأمن والاستقرار.
كما دعت إلى تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

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قطر إيران الكويت البحرين

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