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حزب الله: استهداف إسرائيل للجيش اللبناني جريمة مقصودة

كتب : وكالات

02:17 م 06/06/2026

استهداف إسرائيل للجيش اللبناني

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اعتبر حزب الله أن استهداف إسرائيل للجيش اللبناني يمثل جريمة مقصودة، متهماً السلطة السياسية في لبنان بالتفريط في السيادة وتقديم تنازلات شجعت، بحسب وصفه، على استمرار الاعتداءات.

وقال حزب الله إن الهجوم الإسرائيلي على الجيش اللبناني جاء نتيجة ما وصفه بالاستهانة بسيادة البلاد، معتبراً أن التنازلات المجانية التي قُدمت أسهمت في تشجيع هذا المسار.

وأضاف أن السلطة السياسية اللبنانية خضعت لشروط العدو في واشنطن، الأمر الذي أدى، وفق بيانه، إلى تمادي إسرائيل في استهداف الشعب اللبناني والجيش.

إعلان استهداف دبابة إسرائيلية

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله تنفيذ عملية ضد القوات الإسرائيلية، مؤكداً استهداف دبابة ميركافا بواسطة طائرة مسيرة في موقع بلاط الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية.

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