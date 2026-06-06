طلب النادي المصري البورسعيدي شراء عمر الساعي صانع الألعاب نهائيًا من النادي الأهلي بمجرد انتهاء إعارته في الموسم الحالي.

ويشارك الساعي مع المصري في آخر مباراة له مع الفريق الساحلي حين يظهر في نهائي كأس عاصمة مصر ضد إنبي يوم الاثنين المقبل.

وكان الساعي قد انضم لصفوف المصري علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد تألق فيه إذ شارك في 38 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع حوالي 7 أهداف لزملائه.

وكشف مصدر مقرب من الساعي، أن اللاعب لا يمانع الانتقال للنادي البورسعيدي نهائيًا إذ يريد المشاركة في المباريات بشكل مستمر وهذا الأمر من الصعب تحقيقه إذا عاد للأهلي.

وقال المصدر: الساعي يشارك في نهائي كأس عاصمة مصر ثم يدخل قفص الزوجية يوم السبت الموافق 13 يونيو بعدها ينتظم في تدريبات الأهلي انتظارًا لتحديد مصيره سواء بالعودة للقلعة الحمراء في الموسم المقبل أو رحيله علي سبيل الإعارة أو حتى رحيله نهائيًا لكن في كل الحالات النادي المصري يريد ضمه.

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