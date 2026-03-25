إعلان

وزير الخارجية يحذر من التداعيات الاقتصادية لاستمرار الحرب

كتب : وكالات

04:57 م 25/03/2026

بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة، بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفيًا مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والتنسيق المشترك بين القاهرة وواشنطن.

وخلال الاتصال، نقل المسؤول الأمريكي تحيات الرئيس دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم التهدئة والاستقرار في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني، وبجهودها في الوساطة وفتح قنوات اتصال لاحتواء الأزمات.

وتناول الجانبان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لخفض التوتر ومنع اتساع نطاق الصراع، محذرًا من التداعيات الاقتصادية لاستمرار الحرب، بما يشمل تأثيرها على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء، حسبما أفادت وزارة الخارجية في بيان لها.

كما بحث الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد عبد العاطي ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار والانخراط في مسار سياسي بقيادة سودانية، مع دعم مؤسسات الدولة الوطنية.

وشدد الوزير على رفض مصر لأي مساس بوحدة السودان أو سلامة أراضيه، مؤكدًا أهمية التمييز بين مؤسسات الدولة والميليشيات المسلحة.

واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاستجابة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى مختلف المناطق داخل السودان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

