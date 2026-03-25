أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بصواريخ كروز استهدف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، ملوّحة بإمكانية توسيع نطاق عملياتها خلال الفترة المقبلة.



وذكر بيان عسكري أن الضربة الصاروخية دفعت الحاملة، التي كانت متمركزة في منطقة الخليج، إلى تغيير موقعها، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.



من جانبه، أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن تحركات الحاملة تخضع لمراقبة مستمرة، مشددًا على أن أي اقتراب للأسطول الأمريكي من نطاق منظومات الصواريخ الإيرانية سيجعله عرضة لضربات قوية من قبل القوات البحرية.