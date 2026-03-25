إيران تعلن إطلاق صواريخ باتّجاه حاملة طائرات أمريكية وتجبرها على تغيير موقعها

كتب : محمد جعفر

03:04 م 25/03/2026

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بصواريخ كروز استهدف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، ملوّحة بإمكانية توسيع نطاق عملياتها خلال الفترة المقبلة.


وذكر بيان عسكري أن الضربة الصاروخية دفعت الحاملة، التي كانت متمركزة في منطقة الخليج، إلى تغيير موقعها، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.


من جانبه، أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن تحركات الحاملة تخضع لمراقبة مستمرة، مشددًا على أن أي اقتراب للأسطول الأمريكي من نطاق منظومات الصواريخ الإيرانية سيجعله عرضة لضربات قوية من قبل القوات البحرية.

فيديو قد يعجبك



منتخب مصر يغادر إلى جدة لمواجهة السعودية ودياً استعداداً لكأس العالم 2026
"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة إثر انهيار سقف عقار في الإسكندرية- صور
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟