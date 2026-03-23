كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياها بأنها "جيدة ومثمرة للغاية".

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة CNN، اليوم الإثنين، إن هناك العديد من النقاط التي يتم التفاوض حولها مع طهران، مؤكدًا أن عدد بنود الاتفاق المطروحة وصل حتى الآن إلى 15 بندا.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن البنود الثلاثة الأولى تركز بشكل أساسي على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويا أبدا، وهو ما يمثل أولوية رئيسية لواشنطن في هذه المحادثات.

وأضاف ترامب أن مسألة التحكم في مضيق هرمز قد تكون ضمن التفاهمات المطروحة، مشيرًا إلى احتمال وجود دور مشترك بين الولايات المتحدة وإيران في هذا الملف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق "بأي ثمن".

وفي سياق متصل، أقر ترامب بعدم قدرته على تقديم ضمانات كاملة بشأن نتائج المفاوضات، رغم تأكيده أن الجانب الإيراني يُبدي رغبة قوية في إتمام الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن إيران تسعى لعقد "صفقة"، مشيرًا إلى أن مبعوثين أمريكيين أجروا محادثات مع مسؤول إيراني بارز.

وأوضح أن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب صهره جاريد كوشنر، عقدا جلسة مباحثات استمرت حتى مساء الأحد، مؤكدًا أن هذه المحادثات من المقرر أن تتواصل خلال اليوم.