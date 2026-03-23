" 15 بندًا أبرزها منع النووي".. ترامب يكشف تطورات محادثات واشنطن وطهران

كتب : عبدالله محمود

06:17 م 23/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياها بأنها "جيدة ومثمرة للغاية".

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة CNN، اليوم الإثنين، إن هناك العديد من النقاط التي يتم التفاوض حولها مع طهران، مؤكدًا أن عدد بنود الاتفاق المطروحة وصل حتى الآن إلى 15 بندا.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن البنود الثلاثة الأولى تركز بشكل أساسي على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويا أبدا، وهو ما يمثل أولوية رئيسية لواشنطن في هذه المحادثات.

وأضاف ترامب أن مسألة التحكم في مضيق هرمز قد تكون ضمن التفاهمات المطروحة، مشيرًا إلى احتمال وجود دور مشترك بين الولايات المتحدة وإيران في هذا الملف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق "بأي ثمن".

وفي سياق متصل، أقر ترامب بعدم قدرته على تقديم ضمانات كاملة بشأن نتائج المفاوضات، رغم تأكيده أن الجانب الإيراني يُبدي رغبة قوية في إتمام الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن إيران تسعى لعقد "صفقة"، مشيرًا إلى أن مبعوثين أمريكيين أجروا محادثات مع مسؤول إيراني بارز.

وأوضح أن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب صهره جاريد كوشنر، عقدا جلسة مباحثات استمرت حتى مساء الأحد، مؤكدًا أن هذه المحادثات من المقرر أن تتواصل خلال اليوم.

أحدث الموضوعات

2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
أخبار مصر

2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
دعاء "بحق فاطمة وأبيها".. أسامة قابيل: توسل مشروع ولا علاقة له بالتشيّع
أخبار

دعاء "بحق فاطمة وأبيها".. أسامة قابيل: توسل مشروع ولا علاقة له بالتشيّع
ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
شئون عربية و دولية

ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
فيديو صادم| مشاجرة بمبيد حشري في شرم الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

فيديو صادم| مشاجرة بمبيد حشري في شرم الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل
بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
أخبار مصر

بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية