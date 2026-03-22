بروكسل (أ ش أ)

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، عن دعم قوي للجهود العسكرية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، مؤكدًا توقعه أن تتوحد دول الحلف لدعم هذه التحركات.

وقال روته، في مقابلة تلفزيونية نقلتها مجلة "بولتيكو" الأوروبية: "ما أعرفه هو أننا نتوحد دائمًا".

يأتي هذا الموقف في وقت أبدت فيه قوى أوروبية بارزة تحفظًا على الانخراط في الحرب ضد إيران، مشيرة إلى أن الحلف أُنشئ كتحالف دفاعي. كما أعربت بعض الدول عن ترددها في دعم الجهود الأمريكية لتأمين مضيق هرمز وضمان مرور ناقلات النفط.

ترامب يهاجم حلف الناتو

من جانبه، هاجم ترامب حلف الناتو بشدة عبر منصة "تروث سوشيال"، معتبرًا أنه "من دون الولايات المتحدة، يصبح الناتو نمرًا من ورق"، منتقدًا رفض بعض الدول المشاركة في العمليات ضد إيران، رغم شكواها من ارتفاع أسعار النفط.

وردّ روته، دون توجيه انتقادات مباشرة للقادة الأوروبيين، بالقول إن ترامب “يسعى لجعل العالم أكثر أمانًا”، مشيرًا إلى أن بعض الدول تحتاج إلى وقت للانخراط بسبب عدم اطلاعها المسبق على الخطط العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، التي صُممت للحفاظ على عنصر المفاجأة.

وأضاف أن تفهمه لإحباط ترامب لا يمنعه من الدعوة إلى مراعاة ظروف الدول الأخرى التي لم تكن على علم مسبق بالتحركات.

وفي دفاعه عن العمليات العسكرية، قارن روته الوضع مع تجربة كوريا الشمالية، محذرًا من أن إطالة أمد المفاوضات قد تؤدي إلى فقدان فرصة منع امتلاك السلاح النووي، كما حدث هناك.

وأكد أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيشكل تهديدًا مباشرًا لكل من إسرائيل وأوروبا والاستقرار العالمي.





