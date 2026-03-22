إعلان

جيش الاحتلال: الحرب على إيران لا مفر منها بالنسبة لإسرائيل

كتب : وكالات

09:48 م 22/03/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن إطلاق الصواريخ من إيران ما زال مستمرا، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها العسكرية في عمق الأراضي الإيرانية بشكل متواصل.

وأضاف ديفرين، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الحرب على إيران لا مفر منها بالنسبة لإسرائيل، مشيرا إلى أن العمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف العسكرية.

وأوضح المتحدث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يواصل استهداف منشآت النظام الإيراني ونشطائه وقادته، معتبرا أن النظام أصبح أضعف.

وأشار إلى أن أكثر من 90% من الصواريخ التي أُطلقت نحو إسرائيل تم اعتراضها، قائلا:"هذا إنجاز غير مسبوق لمنظوماتنا الدفاعية".

وشدد المتحدث الإسرائيلي، على أن إسرائيل لن تسمح لإيران ولا لأذرعها بتشكيل تهديد عليها أو على وجودها.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنهم لم ينجحوا في إسقاط الصواريخ التي سقطت في ديمونة وعراد رغم إطلاق صواريخ اعتراض.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن إسرائيل ستواصل شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله، لافتًا إلى أنهم هاجموا حتى الآن أكثر من 200 هدف.

وتابع المتحدث الإسرائيلي: "هاجمنا جسورا فوق نهر الليطاني كان حزب الله يستخدمها لتهريب السلاح والعناصر".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أن الفرقة 51 تعمل في منطقة الخيام وشمال المطلة داخل لبنان لتعميق الحماية لبلدات الشمال مثل مسكاف عام والمنارة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على لبنان الحرب على إيران الشرق الأوسط

أحدث الموضوعات

ترامب: ستعرفون قريبا ما سيحدث بشأن إنذار محطات الطاقة في إيران
شئون عربية و دولية

رياضة محلية

زووم

رياضة عربية وعالمية

أخبار و تقارير

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

