قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الكيانات المالية التي تمول ميزانية الجيش الأمريكي تعد أهدافا مشروعة.

وأضاف قاليباف في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن إيران تراقب المحافظ الاستثمارية، موجها تحذيرا أخيرا إلى الكيانات الممولة للجيش الأمريكي.

وأشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن سندات الخزانة الأمريكية "غارقة بدماء الإيرانيين"، معتبرا أن شراءها يعني التعرض لضربة تستهدف المقرات والأصول.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني، على أن إيران تراقب المحافظ الاستثمارية، قائلا: "هذا هو إنذاركم الأخير".