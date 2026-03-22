إعلان

مستشار المرشد الإيراني يرد على تهديدات ترامب.. ماذا قال؟

كتب : وكالات

09:27 م 22/03/2026

علي أكبر ولايتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رد مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استهداف البنى التحتية للكهرباء في إيران.

وقال ولايتي، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن قدرة إيران على الردع تتجاوز حدود إسرائيل، مؤكدا أن الحرس الثوري الإيراني سيرد ردا حاسما وساحقا.

وأضاف مستشار المرشد الإيراني، أن ترامب هدد الشعب الإيراني باستهداف البنى التحتية للكهرباء الإيرانية.

وحذر ولايتي، من ما وصفه بسيناريو "المنطقة المظلمة"، داعيا حكام الدول العربية إلى إفهام ترامب أن الخليج "ليس مكانا للمقامرة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران الشرق الأوسط المرشد الإيراني الهجمات الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
مدارس

لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
أخبار المحافظات

9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
أول تعليق من أحمد الفيشاوي على سحب فيلم "سفاح التجمع" من السينمات
زووم

أول تعليق من أحمد الفيشاوي على سحب فيلم "سفاح التجمع" من السينمات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

"رفقة عباس".. حسن شحاتة يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

"رفقة عباس".. حسن شحاتة يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة