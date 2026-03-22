رد مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استهداف البنى التحتية للكهرباء في إيران.

وقال ولايتي، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن قدرة إيران على الردع تتجاوز حدود إسرائيل، مؤكدا أن الحرس الثوري الإيراني سيرد ردا حاسما وساحقا.

وأضاف مستشار المرشد الإيراني، أن ترامب هدد الشعب الإيراني باستهداف البنى التحتية للكهرباء الإيرانية.

وحذر ولايتي، من ما وصفه بسيناريو "المنطقة المظلمة"، داعيا حكام الدول العربية إلى إفهام ترامب أن الخليج "ليس مكانا للمقامرة".