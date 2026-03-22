أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن إدارة الجامعة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، خاصة خلال فترات الأعياد، مشددًا على الجاهزية الكاملة لمستشفى بدر لتقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين.

ووجه الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالمستشفى على جهودهم المخلصة وأدائهم المشرف، مؤكدًا أن ما يقدمونه من عمل إنساني يعكس رسالة الجامعة ودورها المجتمعي.

هذا وقد قامت الدكتورة رشا رفاعي، عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة العاصمة، بجولة تفقدية داخل مستشفى بدر الجامعي في عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على جاهزية المستشفى واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وعلى مدار الساعة.

رافقها خلال الجولة الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور كريم منتصر، مدير المستشفى، والدكتورة ندى الدمياطي، نائب مدير المستشفى للدعم المؤسسي، إلى جانب عدد من القيادات الطبية والإدارية.

وتفقدت عميدة الكلية خلال الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، والأقسام الداخلية، إضافة إلى خدمات الأشعة والمعامل، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية جميع الأقسام لاستقبال الحالات المختلفة خلال فترة العيد.

وحرصت الدكتورة رشا رفاعي على تهنئة الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدةً بجهودهم المتواصلة وتفانيهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عمر أن العمل يسير وفق خطة تشغيل متكاملة تضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة على مدار 24 ساعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأقسام، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرتقي بجودة الرعاية الصحية المقدمة.

كما أكد الدكتور كريم منتصر أن مستشفى بدر الجامعي يعمل بكامل طاقته خلال إجازة عيد الفطر، مع توفير كافة الإمكانيات البشرية والفنية، ومتابعة مستمرة لمؤشرات الأداء داخل الأقسام المختلفة، إلى جانب جاهزية فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، بما يعكس الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.

واختُتمت الجولة بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالمستشفى تقديرًا لالتزامهم وأدائهم المتميز خلال فترة العيد، وحرصهم على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.

