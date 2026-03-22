العراق: هجمات متكررة على مواقع للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر

كتب : مصراوي

09:54 م 22/03/2026

قوات الحشد الشعبي العراقية

بغداد (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد بأن مقار تابعة لقوات الحشد الشعبي تعرضت لضربات جوية متتالية في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل (نحو 100 كم جنوبي بغداد).

وأوضحت المصادر أن طائرات أمريكية نفذت ثلاث ضربات متتالية استهدفت مقار لقوات الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر، حيث شوهدت ألسنة النيران وسحب الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف.

كما ذكرت المصادر أن محيط مطار بغداد الدولي تعرض لقصف استهدف "قاعدة فيكتوريا" للدعم اللوجستي الأمريكي، دون معرفة مزيد من التفاصيل حول نتائج القصف.

وأُعلن في وقت سابق اليوم عن تعرض مقر الفوج الأول في اللواء 13 "الطفوف" التابع للحشد الشعبي في "منطقة 160" بمحافظة الأنبار إلى عدوان أمريكي، أسفر عن وقوع أضرار مادية في الموقع المستهدف دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتتعرض مقار وألوية الحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية إلى قصف بشكل شبه يومي أوقع العشرات بين قتيل وجريح منذ إندلاع الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في الـ 28 فبراير الماضي في المنطقة.

وردا على ذلك ،أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق (وهى مظلة لجماعات عراقية مسلحة موالية لإيران) عن شن هجمات على أهداف أمريكية في العراق.

