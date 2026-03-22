إعلان

إيران توضح شروط عبور السفن من مضيق هرمز

كتب : وكالات

08:50 م 22/03/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حملت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية أي تصعيد أو تهديد للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

شروط العبور من مضيق هرمز

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، إن ترتيبات أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز يجب أن تتم في إطار القانون واحترام سيادة الدول.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن الحل الوحيد لضمان الاستقرار هو وقف الاعتداءات واحترام "حقوقنا المشروعة".

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن سفن الدول غير المشاركة في أعمال عدائية يمكنها العبور من مضيق هرمز، بشرط التنسيق معها.

وذكرت الخارجية الإيرانية، أن الحل الوحيد لضمان الاستقرار هو وقف الاعتداءات واحترام حقوقنا المشروعة.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن إيرن سترد على استخدام أي منشآت أو قدرات للدول المجاورة ضدها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز إيران وأمريكا الحرب على إيران الشرق الأوسط

إعلان

إعلان

