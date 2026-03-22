حملت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية أي تصعيد أو تهديد للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

شروط العبور من مضيق هرمز

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، إن ترتيبات أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز يجب أن تتم في إطار القانون واحترام سيادة الدول.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن الحل الوحيد لضمان الاستقرار هو وقف الاعتداءات واحترام "حقوقنا المشروعة".

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن سفن الدول غير المشاركة في أعمال عدائية يمكنها العبور من مضيق هرمز، بشرط التنسيق معها.

وذكرت الخارجية الإيرانية، أن الحل الوحيد لضمان الاستقرار هو وقف الاعتداءات واحترام حقوقنا المشروعة.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن إيرن سترد على استخدام أي منشآت أو قدرات للدول المجاورة ضدها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.