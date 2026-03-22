واشنطن (أ ش أ)

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم ما وصفه بـ“اللغة الوحيدة التي يفهمها الإيرانيون”، في إشارة إلى تهديده بتدمير محطات الطاقة في إيران ما لم تفتح طهران مضيق هرمز بشكل كامل.

وتعكس هذه التصريحات النهج الذي تتبعه إدارة ترامب في تبرير عملياتها العسكرية ضد إيران، وتصويرها كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف استراتيجية -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية.

وأكد بيسنت أن ترامب “سيتخذ كل الخطوات اللازمة” لتحقيق أهدافه في الحرب مع إيران.

وعند سؤاله عن تصريحات سابقة لترامب بشأن إمكانية “خفض” العمليات العسكرية، وما إذا كان يتجه حاليًا نحو التصعيد، قال بيسنت إن الأمرين لا يتعارضان.

وأضاف: “في بعض الأحيان، عليك أن تصعّد من أجل خفض التصعيد”، في إشارة إلى استراتيجية تقوم على زيادة الضغط العسكري لدفع الطرف الآخر نحو التهدئة.