بيروت (د ب أ)

أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني تقريرها اليومي حول المستجدات الراهنة، أعلنت فيه أن الحصيلة التراكمية للخسائر البشرية منذ بدء الغارات الإسرائيلية في الثاني من الشهر الجاري بلغت 1029 قتيلا و 2786 مصابا، فيما سجل التعداد اليومي مقتل 5 أشخاص و46 مصابا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء التي تم افتتاحها، والبالغ عددها 644 مركزا، قد وصل إلى 134 ألفا و377 نازحا، يمثلون 34 ألفا و74 عائلة نازحة، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

3275 عملا عدائيا ضد لبنان

وفيما يخص الميدان، لفتت الوحدة في بيانها إلى أن إجمالي الأعمال العدائية المسجلة حتى تاريخه بلغ 3275 عملاً عدائياً، مؤكدة استمرار الجهات المعنية في متابعة كافة التطورات الإنسانية والميدانية وتوثيقها بشكل دوري.