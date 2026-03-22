إعلان

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1029 قتيلا 2786 مصابا

كتب : مصراوي

08:02 م 22/03/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت (د ب أ)

أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني تقريرها اليومي حول المستجدات الراهنة، أعلنت فيه أن الحصيلة التراكمية للخسائر البشرية منذ بدء الغارات الإسرائيلية في الثاني من الشهر الجاري بلغت 1029 قتيلا و 2786 مصابا، فيما سجل التعداد اليومي مقتل 5 أشخاص و46 مصابا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء التي تم افتتاحها، والبالغ عددها 644 مركزا، قد وصل إلى 134 ألفا و377 نازحا، يمثلون 34 ألفا و74 عائلة نازحة، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

3275 عملا عدائيا ضد لبنان

وفيما يخص الميدان، لفتت الوحدة في بيانها إلى أن إجمالي الأعمال العدائية المسجلة حتى تاريخه بلغ 3275 عملاً عدائياً، مؤكدة استمرار الجهات المعنية في متابعة كافة التطورات الإنسانية والميدانية وتوثيقها بشكل دوري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على لبنان لبنان وإسرائيل الشرق الأوسط حزب الله

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

رياضة محلية

مدارس

حوادث وقضايا

رياضة محلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

