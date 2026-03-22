إيران: التهديد العلني باستهداف محطات الطاقة جريمة حرب

كتب : وكالات

07:18 م 22/03/2026

مجيد تخت روانجي

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، إن التهديد العلني باستهداف محطات الطاقة والبنية التحتية مخالف للقوانين الدولية.

أضاف نائب وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن التهديد الأمريكي باستهداف محطات الطاقة يضع والمنفذين في عداد مرتكبي جرائم الحرب.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، أن أي اعتداء على البنية التحتية الحيوية لإيران سيقابل بإجراء مضاد ومتناسب.

وحمل نائب وزير الخارجية الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية الكاملة عن تبعات أي تصعيد تقع على عاتق من يبدأ باستهداف محطات الطاقة.

محطات الطاقة الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا الحرب على إيران الشرق الأوسط

