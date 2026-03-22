ميرتس يجري محادثات هاتفية مع ترامب حول الأوضاع في إيران

كتب : مصراوي

05:54 م 22/03/2026

فريدريش ميرتس

برلين (د ب أ)

أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفي أعقاب رفض ألمانيا المشاركة في العمليات العسكرية هناك.

وكتب المستشار عبر منصة إكس اليوم الأحد:" ناقشت بعد ظهر اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوضاع في إيران وإسرائيل وأوكرانيا. واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق. وسيُستأنف تواصلنا قريبًا". ولم تدلِ الحكومة الاتحادية بأي تفاصيل إضافية حول فحوى المكالمة.

وكان ميرتس مهد لهذا الاتصال خلال فعالية انتخابية أقيمت أول أمس الجمعة في مدينة باد دوركهايم، حيث أعلن عن عزمه التحدث مع ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً بوضوح إلى طبيعة العلاقة الحالية مع ترامب بقوله: " في الوقت الحالي، لا يبدو أنه ينظر إليّ بعين الرضا".

وكان ترامب مارس ضغوطاً هائلة على شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعدة أيام للإسهام في تأمين مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لنقل النفط، إلا أنه واجه رفضا من عدة شركاء ومن بينهم ميرتس.

ووصف الرئيس الأمريكي هذا الموقف بأنه "خطأ أحمق"، بينما ذكر السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، المقرب من ترامب، عبر منصة إكس أنه تحدث مع الرئيس، وأنه لم يسمعه غاضبًا بهذا الشكل من قبل.

ورغم كل هذه الخلافات في الرأي، أكد ميرتس في باد دوركهايم استمراره في العمل من أجل الحفاظ على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، قائلا:"لا أريد التخلي عن هذه الشراكة العابرة للأطلسي".

الحرب في إيران الشرق الأوسط إيران وأمريكا دونالد ترامب

