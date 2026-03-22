أول رد إيراني على إنذار ترامب لطهران بفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة

كتب : مصراوي

02:47 ص 22/03/2026

مضيق هرمز

وكالات

أصدر المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء في إيران تحذيرا نهائيا ومباشرا ردا على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فيها طهران مهلة يومين لقتح مضيق هرمز.

قال المتحدث: "بعد التحذيرات السابقة، إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران للغزو من قبل العدو، فسيتم استهداف جميع مرافق الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التي تخص الولايات المتحدة والنظام في المنطقة".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، أنه إذا لم تقم بفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة فستضرب الولايات المتحدة وتدمر محطات الطاقة المختلفة لديها.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن ضربات قاسية، قد تشمل تدمير البنية التحتية ومحطات الطاقة، إذا لم يتم فتح مضيق هرمز بالكامل لضمان حرية تدفق النفط.

كتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تقم إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، ودون أي تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءا من أكبرها أولا".

