قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تدرس إنهاء الحرب، في الوقت الذي رُفعت فيه العقوبات عن 140 مليون برميل من النفط الإيراني.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفع جزئي لبعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، في خطوة تستهدف الحد من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا، وذلك من خلال السماح ببيع كميات محددة من النفط الإيراني.

وأوضح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي في إطار محدد ومؤقت، حيث يسمح فقط ببيع النفط الإيراني العالق حاليًا في البحر، دون توسيع نطاق الإعفاءات بشكل دائم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتيح إدخال نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية خلال فترة قصيرة، ما سيساهم في زيادة المعروض من الطاقة عالميًا، ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات الناتجة عن الأزمة مع إيران.

من جانبها، أعربت مصادر إيرانية عن عدم اقتناعها بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تقليص الحرب، معتبرة أن هذه التصريحات لا تعكس بالضرورة الواقع الميداني، بحسب سي إن إن.