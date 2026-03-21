بعد رفع قيود عن النفط الإيراني.. ترامب: الولايات المتحدة تدرس "إنهاء" الحرب

كتب : محمد أبو بكر

11:18 ص 21/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تدرس إنهاء الحرب، في الوقت الذي رُفعت فيه العقوبات عن 140 مليون برميل من النفط الإيراني.

في السياق ذاته، أعلنت الإدارة الأمريكية رفع بعض العقوبات عن نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفع جزئي لبعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، في خطوة تستهدف الحد من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا، وذلك من خلال السماح ببيع كميات محددة من النفط الإيراني.

وأوضح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي في إطار محدد ومؤقت، حيث يسمح فقط ببيع النفط الإيراني العالق حاليًا في البحر، دون توسيع نطاق الإعفاءات بشكل دائم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتيح إدخال نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية خلال فترة قصيرة، ما سيساهم في زيادة المعروض من الطاقة عالميًا، ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات الناتجة عن الأزمة مع إيران.

من جانبها، أعربت مصادر إيرانية عن عدم اقتناعها بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تقليص الحرب، معتبرة أن هذه التصريحات لا تعكس بالضرورة الواقع الميداني، بحسب سي إن إن.

فيديو قد يعجبك



منى زكي تهنئ ريهام عبد الغفور على نجاح "حكاية نرجس"
زووم

منى زكي تهنئ ريهام عبد الغفور على نجاح "حكاية نرجس"
موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
إيران: سنصنع مفاجأة لـ"ترامب" تجعله عاجزًا حتى عن إخراج توابيت جنوده من
شئون عربية و دولية

إيران: سنصنع مفاجأة لـ"ترامب" تجعله عاجزًا حتى عن إخراج توابيت جنوده من
سعر الذهب اليوم بمصر يهبط ببداية تعاملات ثاني أيام العيد السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يهبط ببداية تعاملات ثاني أيام العيد السبت
باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن
زووم

باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن

