إعلان

ترامب: إسقاط النظام الإيراني لم يكن هدفا أساسيًا

كتب : محمد أبو بكر

02:49 ص 21/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستحتاج 10 سنوات من أجل إعادة البناء بعد العملية العسكرية.

وأضاف "ترامب": إسقاط النظام الإيراني لم يكن هدفا أساسيًا للعملية.

وأوضح: هدفنا الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

كان قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، إلى جانب مصدر مطلع، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية إرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى داخل إيران، في إطار بحثه عن سبل لتحقيق أهداف رئيسية وإنهاء الحرب، مؤكدين أن المناقشات لا تزال جارية دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

وتشير التقديرات إلى أن أي نشر لقوات برية داخل إيران يحمل مخاطر متزايدة، لكنه قد يوفر في الوقت ذاته قيمة استراتيجية من خلال تسريع إنهاء الحرب.

وتأتي هذه المناقشات في ظل أزمة طاقة عالمية محتملة، وضغوط سياسية داخلية متزايدة، إلى جانب وجود تباينات بين الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط بشأن مسار الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين "خرج" إيران ونفط الخليج.. هل يقفز البرميل إلى 200 دولار ويقود العالم إلى الركود؟