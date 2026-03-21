قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستحتاج 10 سنوات من أجل إعادة البناء بعد العملية العسكرية.

وأضاف "ترامب": إسقاط النظام الإيراني لم يكن هدفا أساسيًا للعملية.

وأوضح: هدفنا الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

كان قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، إلى جانب مصدر مطلع، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية إرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى داخل إيران، في إطار بحثه عن سبل لتحقيق أهداف رئيسية وإنهاء الحرب، مؤكدين أن المناقشات لا تزال جارية دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

وتشير التقديرات إلى أن أي نشر لقوات برية داخل إيران يحمل مخاطر متزايدة، لكنه قد يوفر في الوقت ذاته قيمة استراتيجية من خلال تسريع إنهاء الحرب.

وتأتي هذه المناقشات في ظل أزمة طاقة عالمية محتملة، وضغوط سياسية داخلية متزايدة، إلى جانب وجود تباينات بين الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط بشأن مسار الحرب.