قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة باتت قريبة جدًا من تحقيق أهدافها، في ظل دراسة إنهاء عملياتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، فيما يتعلق بما وصفه بـ"النظام الإرهابي في إيران".

وأوضح "ترامب"، بحسب منشوره عبر "تروث سوشيال"، أن الأهداف الأمريكية تشمل عدة محاور رئيسية، أولها إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية بشكل كامل، بما في ذلك منصات الإطلاق وكل ما يرتبط بها، إلى جانب تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران.

وأضاف أن من بين الأهداف أيضًا القضاء على القوات البحرية والجوية الإيرانية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للطائرات، مع التأكيد على منع إيران بشكل نهائي من الاقتراب من امتلاك قدرات نووية، مع ضمان بقاء الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بالرد السريع والحاسم في حال حدوث ذلك.

وأشار إلى أن بلاده تركز كذلك على حماية حلفائها في الشرق الأوسط بأعلى مستوى، ومن بينهم إسرائيل، السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، والكويت، إضافة إلى دول أخرى في المنطقة.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح أن حمايته وتأمينه يجب أن يكونا مسؤولية الدول التي تستخدمه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تعتمد عليه، لكنها مستعدة لتقديم المساعدة لتلك الدول إذا طُلب منها ذلك، رغم أنه يرى أن هذا لن يكون ضروريًا بعد القضاء على التهديد الإيراني.