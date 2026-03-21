إيران تهدد الإمارات بضرب "رأس الخيمة": سنرد بقوة إذا استُهدفت جزرنا

كتب : مصطفى الشاعر

01:29 ص 21/03/2026

وجّهت إيران تحذيرا شديد اللهجة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، توعدت فيه بشن ضربات عسكرية قاسية تستهدف مدينة "رأس الخيمة"، في حال استمرار الهجمات على الجزر التابعة لها في الخليج.

وعيد بـ "ضربات قاسية"

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) عن متحدث باسم القوات المسلحة قوله: "نحذّر الإمارات من أنه في حال وقوع أي عدوان متجدد ينطلق من أراضيها ضد جزر أبو موسى وطنب الكبرى، فإن قواتنا المسلحة ستخضع رأس الخيمة لضربات عنيفة".

تصعيد في "الخليج"

يأتي هذا التهديد المباشر في وقت تشهد فيه المنطقة توترا عسكريا "متصاعدا"، حيث تعتبر طهران أي تحرك ينطلق من الأراضي الإماراتية تجاه الجزر المتنازع عليها "بمثابة عدوان مباشر".

وفي أول رد فعل دولي، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأنها تواصلت مع السلطات الإماراتية للحصول على تعليق رسمي بشأن هذه التهديدات، في حين لم يُصدر أي رد فعل من أبوظبي حتى الآن.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

